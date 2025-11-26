Ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του σχολίασαν σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στον ΑΝΤ1 τη συνέντευξη του Βασίλη Μπισμπίκη στο «Στούντιο 4». Ο παρουσιαστής εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τις δηλώσεις του ηθοποιού, χρησιμοποιώντας ως αντιπαράδειγμα την πρόσφατη υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Κάνει ένα άδικο τσουβάλιασμα. Δεν είμαστε όλοι πρωινάδικα. Το ότι υπάρχουν 15 εκπομπές σε μία ζώνη, δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά. Ούτε όλο το prime time είναι το ίδιο, άλλα σίριαλ πάνε καλά, άλλα δεν πάνε, άλλα έχουν αξιοπρέπεια, άλλα δεν είναι ωραία. Ούτε τα πολύ πρωινά είναι, δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζουμε τα πρωινάδικα. Παλιά λέγανε τα μεσημεριανάδικα. Είναι κακό το τσουβάλιασμα. Αυτό δηλαδή που ο ίδιος κατηγορεί ότι του κάνουνε, δεν είναι ωραίο να το κάνει αυτός. Το ότι βγήκε μια εκπομπή, μία ήτανε, μία. Και ξεκίνησε ένα θέμα για το τι γίνεται με τον κύριο Μπισμπίκη και την κυρία Παππά, νομίζω ότι τουλάχιστον σε ότι αφορά το δικό μου πρωινάδικο, εμείς βγήκαμε και το καυτηριάσαμε.

Και είπαμε δεν έχει καμία σχέση. Μάλιστα, είπαμε ότι δεν τρέχει και τίποτα τέλος πάντων, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση το συμβάν με την προσωπική ζωή και το τι υπάρχει και αν είναι φίλοι και τα λοιπά. Και μάλιστα είπαμε ότι είναι φίλοι μαζί στο σίριαλ και τα λοιπά και τα λοιπά και το κόψαμε.

Άλλοι λοιπόν ξεκίνησαν το παιχνιδάκι αυτό και δεν είναι πρωινάδικα να πω στο Βασίλη Μπισμπίκη, είναι τα site και είναι το διαδίκτυο. Γιατί δεν τα βάζει με τον πραγματικό εχθρό που είναι το διαδίκτυο; Στο διαδίκτυο έγινε το πανηγύρι για το αν υπάρχει σχέση, δεν υπάρχει σχέση του κυρίου Μπισμπίκη με την κυρία Παππά και που ήταν τις 2,5 ώρες και αν πήγε ή δεν πήγε. Αυτό το απαράδεκτο, κίτρινο, άθλιο, ντροπιαστικό σχόλιο έγινε στο διαδίκτυο. Οι εκπομπές, τουλάχιστον αυτή εδώ η πρωινάδικη όπως τη χαρακτηρίζει ο κύριος Μπισμπίκης, όχι απλώς δεν το αναπαρήγαγε, το κατακεραύνωσε. Άρα λοιπόν, μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους και πράγματα. Πρώτον. Δεύτερον, λέει, ότι δεν θέλω να με παίζουνε».

«Να πω κάτι. Ο κύριος Μπισμπίκης είναι ένας δημοφιλέστατος και πολύ πετυχημένος ηθοποιός, πολύ. Σε όλο τον κόσμο οι ηθοποιοί αφορούν τον κόσμο. Και κάποιοι ηθοποιοί ζούνε μία ζωή εκτός φώτων δημοσιότητας, κάποιοι επιλέγουν να ζήσουν μία ζωή μπροστά στα φώτα. Όταν λοιπόν η σχέση σου, για να μην τρελαθούμε τώρα, είναι η πιο διάσημη, ίσως, τραγουδίστρια στην Ελλάδα. Εννοώ μπορεί να είναι κι άλλες καλύτερες, αλλά είναι πολύ διάσημη. Γιατί κάνει και τηλεόραση, κάνει και show, δηλαδή είναι ένα πολύ εξωστρεφές πρόσωπο, πολύ lifestyle πρόσωπο η Δέσποινα. Και τη σχέση αυτή δεν την κρατάς ρε παιδί μου στο να πάτε μια εκδρομή, να πάτε με τα παιδιά σας, τι θα κάνετε που είναι… Το κάνετε δική σας επιλογή πολύ εξωστρεφές» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Και συνέχισε: «Τραγουδάει η Δέσποινα στα μπουζούκια και πάει ο Βασίλης και απ’ τον έρωτά του χορεύει ένα ζεμπέκικο. Καλά κάνει. Περιμένεις ότι αυτό, ρε Βασίλη, αλήθεια, δεν θα το παίξουν όχι τα πρωινάδικα, όχι τα απογευματινάδικα, αλλά όλα τα site και οι εφημερίδες; Πες μου μία εκπομπή που δεν έχει ασχοληθεί και έναν άνθρωπο σε αυτή τη χώρα και σοβαρό άνθρωπο σε πηγαδάκια, πολιτικά πηγαδάκια με την πλάκα αυτή, αν χορεύεις, δεν χορεύεις καλό ζεμπέκο και αν έπρεπε να πας το καλό ζεμπέκικο στη Δέσποινα. Καλά κάνεις και το έκανες. Δεν μπορεί η τηλεόραση να μην ασχοληθεί με αυτό όμως. Τι δεν καταλαβαίνεις; Όταν λοιπόν η τηλεόραση ασχολείται εν πολλοίς με το ζεϊμπέκικό σου, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα ασχοληθεί και με τη στραβή σου. {…}

Έπιασαν τη Δήμητρα Ματσούκα μεθυσμένη με ένα ποτό παραπάνω, με όριο ταχύτητας παραπάνω από το φυσιολογικό, λίγο αλλά παραπάνω και με το να μην έχει δίπλωμα. Εσύ είχες δίπλωμα κανονικά. Και χωρίς πινακίδες, την πιάσανε. Με χειρότερα παραπτώματα από το δικό σου. Βγαίνει λοιπόν η Ματσούκα σε όλα τα κανάλια, λέει «έκανα ένα τεράστιο λάθος, ζητώ συγγνώμη, είμαι αμελής». Βλέπεις να ασχολείται κανένας;

Το έκλεισε το θέμα. Άρα λοιπόν Βασίλη, δεν είναι 2 μέτρα και δύο σταθμά. Εσύ την επόμενη μέρα βγήκες έξω από ένα δικαστήριο και κούνησες το δάχτυλο και είπες «μην ασχολείστε με αυτό, να ασχολείστε με τον πολιτισμό». Δηλαδή μάλωσες τους δημοσιογράφους. Και η Δήμητρα Ματσούκα κάλεσε όλα τα κανάλια, όλα, όλα, όλα. Είπε, «Παιδιά, απόψε είμαι στο θέατρο, ελάτε να σας κάνω δηλώσεις», σε όλα. Δεν απέκλεισε κανέναν. Ούτε πήγε σε φίλους δημοσιογράφους εκατό μέτρα από την απεργία πείνας του Ρούτσι.

Φώναξε όλα τα κανάλια, όλους τους δημοσιογράφους, όλες τις εκπομπές, πρωινάδικα, απογευματινάδικα και είπε την αλήθεια της. Την ξεσκίζαν στα social. Βλέπεις να ασχολείται κανένας; Έσβησε το θέμα. Άρα λοιπόν, δεν είναι 2 μέτρα και δύο σταθμά Βασίλη. Είναι χειρισμοί των ανθρώπων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την κοινή γνώμη».

