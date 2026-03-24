Στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1 την Τρίτη 24 Μαρτίου, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την συνεργάτιδά του, Δέσποινα Καμπούρη, μετά από τις δηλώσεις της για το Gay Pride.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η δημοσιογράφος είχε χαρακτηρίσει το Gay Pride ως «μια γιορτή ταχύτητας με τακούνια και ψηλοτάκουνα», εξηγώντας ότι προσωπικά δεν συμμερίζεται ορισμένα στοιχεία της διοργάνωσης, αλλά εκτιμά όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.

Η άποψή της προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media και στα τηλεοπτικά πάνελ.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Καμπούρη επεσήμανε ότι υποστηρίζει τον σκοπό του Gay Pride, απλώς δεν ταιριάζει με τη δική της αισθητική.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Λιάγκας σχολίασε με χιούμορ, αλλά και έμφαση την κατάσταση: «Όλα για σένα, Καμπούρη. Ήρθες εδώ και έχει αλλάξει η ζωή σου. Σε βρίζουν στα social, σου αυξήσαμε την αξία του σπιτιού, βιώνεις μια καταξίωση… τι άλλο θες;».

Η Δέσποινα Καμπούρη απάντησε ευγενικά: «Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να ‘σαι καλά».

Govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Από τη στιγμή που με πιάσανε δεν κρύβομαι»