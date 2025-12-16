Σφοδρή κριτική στη Σοφία Μουτίδου άσκησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το “Πρωινό” του ΑΝΤ1, με αφορμή την επεισοδιακή της συνάντηση με τον Αχιλλέα Μπέο στο “Real View”. Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να εκφράσει την απορία του για τη σκοπιμότητα της πρόσκλησης του Δημάρχου Βόλου στην εκπομπή, διερωτώμενος σε υψηλούς τόνους γιατί επιδιώκεται ο διάλογος με πρόσωπα των οποίων οι απόψεις είναι εκ των προτέρων γνωστές και αντίθετες

Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα

«Τον θεωρούμε φασίστα και τον καλούμε στις εκπομπές μας. Γιατί το κάνεις ενώ ξέρεις ότι θα ακούσεις φασιστικές απόψεις; Θα τον αλλάξεις; Συμφωνώ σε αυτά που είπε η Μουτίδου αλλά γιατί τον καλέσε; Για να τον πει φασίστα; Κι εσείς της πολιτικής ορθότητας νούμερα θέλετε αλλά και εμείς έχουμε κάνει τις επιλογές μας. Πήγα στον Βόλο και πέσαμε μούρη με μούρη και δεν του μίλησα», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας όταν προανήγγειλε το θέμα.

Στη συνέχεια της εκπομπής, μετά την προβολή του σχετικού βίντεο με τα όσα συνέβησαν, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Γιατί η κυρία Μουτίδου δέχτηκε να τον βγάλουν βιντεοκλήση τον φασίστα και τον ομοφοβικό; Ξέρεις πού θα φτάσει η ιστορία. Το κάνεις για πρόκληση ενδιαφέροντος και τηλεθέαση. Είναι ένα φυτίλι που θα λαμπαδιάσει. Αν διαφώνησε να τον βγάλουν στην εκπομπή, εγώ της βγάζω το καπέλο. Εγώ για δέκα λεπτά θα αποχωρούσα από το πλατό, θα πήγαινα λίγο τουαλέτα και θα ήσουν πιο μάγκας έτσι. Τον Μπέο οφείλουμε σαν κοινωνία να τον απομονώσουμε. Δεν απομονώνεις τους Βολιώτες, αλλά έναν άνθρωπο και τις απόψεις του».

