Σε υψηλούς τόνους η κριτική του Γιώργου Λιάγκα κατά του Άδωνι Γεωργιάδη. Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού για τις παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παρουσιαστής ξέσπασε στον “αέρα” του Πρωινού, διερωτώμενος αν η αποτελεσματικότητα του κράτους παραμένει όμηρος των πολιτικών μέσων και των γνωριμιών.

Με έναν οργισμένο λόγο, ο Γιώργος Λιάγκας επέκρινε σκληρά τη νοοτροπία του ρουσφετιού, τονίζοντας ότι η αξιοκρατία και η ισονομία πλήττονται από τη λογική των πολιτικών παρεμβάσεων.

«Δεν έχουμε δικαίωμα στην ισονομία; Δηλαδή μου ανακοινώσατε χθες ότι πρέπει να είμαι ή Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ γιατί όλοι ανεξαιρέτως κάνουν ρουσφέτια; Άρα λοιπόν, το μόνο που δίνουμε στον Έλληνα πολίτη σήμερα είναι ότι πρέπει να ανήκει σε ένα κόμμα, άσχετα σε ποιο, για να γίνεται το ρουσφέτι;» αναρωτήθηκε, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το μήνυμα που, όπως είπε, περνά προς την κοινωνία.

Το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ήταν χαρακτηριστικό και άγγιξε ευαίσθητες χορδές: τι γίνεται με έναν πολίτη που δεν έχει πολιτικές «άκρες» και χρειάζεται ένα νοσοκομειακό κρεβάτι για έναν δικό του άνθρωπο; «Εγώ που δεν ανήκω σε κόμμα, δεν έχω τύχη; Πρέπει να ανήκω κάπου για να γίνει το αυτονόητο;» είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει για μια «σύμπνοια» που αφήνει τους πολίτες εκτός παιχνιδιού. «Αλήθεια τώρα; Αυτό το μήνυμα εκπέμπουμε; Αυτή είναι η ντροπή, αυτό το μήνυμα. Ότι κάνουν όλοι ρουσφέτια το ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το θέμα είναι ποιος δεν θα κάνει», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ToPrwino (@toprwino_ant1)

Ο παρουσιαστής στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι το 2026 εξακολουθούμε να συζητάμε για «δικαιολογημένα» τηλεφωνήματα πολιτικών, τη στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν σε ουρές και λίστες αναμονής χωρίς καμία στήριξη.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη του διαφήμιση στο Instagram αφορά…ψησταριές!