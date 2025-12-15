Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στις καταγγελίες που φέρεται να αφορούν γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση, μέσα από την εκπομπή Πρωινό.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι γνώριζε την υπόθεση ήδη από τον Σεπτέμβριο και ότι εμπλέκονται τουλάχιστον δύο άτομα.

«Σύντομα θα δούμε το όνομα του πασίγνωστου τραγουδιστή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση», σημείωσε ο Λιάγκας. Πρόκειται, όπως είπε, για έναν από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, με μεγάλη απήχηση στη showbiz.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι προτίθενται να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Και οι δύο είναι άντρες και επίσης καλλιτέχνες – ο ένας τραγουδιστής και ο άλλος μουσικός. Σύμφωνα με τον Λιάγκα, δεν σημαίνει ότι είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά με τον κατηγορούμενο, αλλά ότι κάποια στιγμή διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους.

«Ο ένας εκ των δύο φέρεται ότι θα παρουσιάσει και μάρτυρες για να πιστοποιηθεί το γεγονός», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι ακόμα σαφές αν πρόκειται για άμεσους μάρτυρες ή άτομα που γνώρισαν τα γεγονότα από πρώτο χέρι.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι, η υπόθεση θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αναμένεται να εμπλακούν αρκετά πρόσωπα και να αποκαλυφθούν περιστατικά που εκτυλίσσονται τη νύχτα, στα καμαρίνια και μετά τα προγράμματα.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι η στάση του είναι αμερόληπτη και ότι στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των θυμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι σημαντικό να δοθούν οι πληροφορίες με δημοσιογραφικό τρόπο, χωρίς πρόωρες υποθέσεις ή λασπολογία.

Σύμφωνα με τον Λιάγκα, η καταγγελία αναμένεται μέσα στην εβδομάδα και θα αφορά έναν πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγουδιστή, ενώ εμπλέκονται και δικηγόροι, γεγονός που καθιστά την υπόθεση σοβαρή και με μεγάλο ενδιαφέρον για τα ΜΜΕ.

Govastiletto.gr – Ξέσπασε on air ο Λιάγκας: Το σορτσάκι της Αντωνά που έγινε…πρώτο θέμα!