Το πρωί της Τετάρτης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το φαινόμενο των Therians, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, σε κάποιες περιπτώσεις στο εξωτερικό ζητούν ακόμη και κτηνιατρική φροντίδα.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος με την προβολή τέτοιων περιπτώσεων, ξεκαθαρίζοντας πως, κατά τη γνώμη του, δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ως φυσιολογικό κοινωνικό φαινόμενο.

«Εδώ δεν γελάς και ντρέπεσαι για την κατάντια του ανθρώπινου είδους. Δεν το προβάλλεις, δεν νομιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το πώς τέτοιες εικόνες περνούν στη δημόσια σφαίρα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε, σε ακόμη πιο έντονο ύφος: «Δέκα τρελοί που δεν είναι ψυχιατρικά ασθενείς – εκεί το βουλώνεις. Δεν γίνεται στο πλαίσιο του δικαιωματισμού να λένε “είμαι γουρούνι”, να κάνει έτσι και να απαιτεί από την κοινωνία να μην του κάνει bullying και να του κάνει εμβόλια αντιλυσσικά», προκαλώντας αίσθηση με τις τοποθετήσεις του.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της έκθεσης τέτοιων θεμάτων μπροστά στο ευρύ κοινό, σημειώνοντας: «Γιατί αυτό λέει αυτός. Αν εγώ του πω “δεν θέλω ο γιος μου να σε βλέπει”, είμαι οπισθοδρομικός και φασίστας και ρατσιστής; Όχι μεγάλε, εσύ είσαι ανωμαλάρα. Αυτό προσπαθώ να πω τόσο καιρό».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν ήδη συζητήσεις και αντιδράσεις στα social media.

