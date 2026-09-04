Λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν και την επιστροφή του στις επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Αθήνα, ο Γιώργος Λιάγκας πραγματοποίησε μια ξεχωριστή απόδραση μαζί με τους γιους του, Γιάννη και Δημήτρη.

Ο παρουσιαστής του ANT1 επέλεξε ως προορισμό την εντυπωσιακή Ισλανδία, απολαμβάνοντας με τα παιδιά του ένα μοναδικό ταξίδι ανάμεσα σε ηφαιστειακά τοπία, επιβλητικούς καταρράκτες, θερμές πηγές και μοναδικά γεωθερμικά φαινόμενα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε αυτή τη φορά να μοιραστεί μαζί τους μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία. Μακριά από τηλεοπτικά πλατό και επαγγελματικές υποχρεώσεις, πατέρας και γιοι εξερεύνησαν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Ισλανδίας, με τον παρουσιαστή να απαθανατίζει εικόνες από το ταξίδι τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Ανάμεσα στις στάσεις τους ήταν ο περίφημος Strokkur, ένας από τους πιο ενεργούς και εντυπωσιακούς θερμοπίδακες της Ισλανδίας. Βρίσκεται στη γεωθερμική περιοχή Geysir, στην κοιλάδα Haukadalur, και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες στάσεις του περίφημου Golden Circle. Ο Strokkur εκρήγνυται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτοξεύοντας καυτό νερό και ατμό σε ύψος που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 30 μέτρα.

Πρόκειται για ένα από εκείνα τα φυσικά φαινόμενα που δύσκολα περιγράφονται μέσα από μία φωτογραφία. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από κάθε έκρηξη, το νερό μοιάζει να «φουσκώνει» στην επιφάνεια και αμέσως μετά εκτοξεύεται στον αέρα, δημιουργώντας ένα θέαμα που συγκεντρώνει ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο. Η ευρύτερη περιοχή είναι γεμάτη θερμές πηγές, ατμούς και γεωθερμική δραστηριότητα, θυμίζοντας πόσο ζωντανό παραμένει το ηφαιστειακό υπέδαφος της Ισλανδίας.

Αυτή τη φορά, αντί για έναν κλασικό καλοκαιρινό προορισμό, πατέρας και γιοι επέλεξαν την άγρια ομορφιά της Ισλανδίας για να δημιουργήσουν ακόμη μία κοινή ταξιδιωτική ανάμνηση.

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