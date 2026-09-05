Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αποκαλύψει ότι ταξίδεψε στην Ισλανδία μέσα από ένα Instagram story που είχε κοινοποιήσει με τους τρεις τους να στέκονται πλάτη στην κάμερα και να κρατιούνται αγκαλιά, σημειώνοντας: «Να γνωρίζεις τον κόσμο… Να γεμίζεις εικόνες…».

Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά, ο γνωστός παρουσιαστής ανέβασε μερικά ακόμα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους στην παραλία Reynisfjara, με τη γνωστή μαύρη άμμο, αναφέροντας χιουμοριστικά: «Μαύρη Μαυρίλα», ενώ στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι είναι «Ώρα για μπάνιο».

Παράλληλα, κοινοποίησε μια εικόνα του που δείχνει ότι έχει γίνει «Ένα με τη φύση», ενώ ξεχωριστή είναι η δεύτερη φωτογραφία με τους γιους του από το συγκεκριμένο ταξίδι, βλέποντας έναν καταρράκτη. «Αντιμέτωποι με τη φύση», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

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