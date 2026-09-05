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Ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, στην Ισλανδία, απολαμβάνοντας ένα ξεχωριστό ταξίδι με τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, πριν ξεκινήσουν τα σχολεία για τα δύο παιδιά και οι τηλεοπτικές υποχρεώσεις του παρουσιαστή.
Ο οικοδεσπότης του «Πρωινού» έχει μοιραστεί αρκετές φωτογραφίες από την απόδραση με τα παιδιά του, δείχνοντας στο κοινό του τις αναμνήσεις που χτίζει με τους γιους του.
Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αποκαλύψει ότι ταξίδεψε στην Ισλανδία μέσα από ένα Instagram story που είχε κοινοποιήσει με τους τρεις τους να στέκονται πλάτη στην κάμερα και να κρατιούνται αγκαλιά, σημειώνοντας: «Να γνωρίζεις τον κόσμο… Να γεμίζεις εικόνες…».
Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά, ο γνωστός παρουσιαστής ανέβασε μερικά ακόμα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους στην παραλία Reynisfjara, με τη γνωστή μαύρη άμμο, αναφέροντας χιουμοριστικά: «Μαύρη Μαυρίλα», ενώ στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι είναι «Ώρα για μπάνιο».
Παράλληλα, κοινοποίησε μια εικόνα του που δείχνει ότι έχει γίνει «Ένα με τη φύση», ενώ ξεχωριστή είναι η δεύτερη φωτογραφία με τους γιους του από το συγκεκριμένο ταξίδι, βλέποντας έναν καταρράκτη. «Αντιμέτωποι με τη φύση», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.
govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Πότε κάνει πρεμιέρα με το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 – Η ημερομηνία