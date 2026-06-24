Λίγο πριν το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, ο Γιώργος Λιάγκας στέλνει το δικό του μήνυμα όλο νόημα, αφήνοντας υπονοούμενα και κάνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους να αναρωτιούνται.

Το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, ο παρουσιαστής του ANT1 έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram γράφοντας: «Ύψιστο αγαθό η ελευθερία. Όποιο κι αν είναι το τίμημα».

Ο ίδιος δεν διευκρινίζει αν η ανάρτησή του αφορά τα επαγγελματικά του με τον ANT1, είτε κάποιο προσωπικό του ζήτημα που τον απασχολεί.

Να σημειώσουμε ότι ο παρουσιαστής του ANT1 δεν συνηθίζει να μοιράζεται δημόσια τέτοια μηνύματα.

Δείτε την ανάρτηση:

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Η άγνωστη πρόταση στην Αθηνά Οικονομάκου