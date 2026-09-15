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Lifestyle

Γιώργος Λιάγκας: Το δημόσιο «αντίο» του στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική φωτογραφία

«Θα μείνεις αθάνατος»...
Βασίλης Κοντζεδάκης
15.09.2026 | 07:00 UPD:14.09.2026, 18:36
Γιώργος Λιάγκας: Το δημόσιο «αντίο» του στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική φωτογραφία

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Ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας στη Νίκαια.

Αν και ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μια ιδιαίτερη και προσωπική χειρονομία στο λογαριασμό του στο Instagram.

Στη δημοσίευσή του, ο δημοσιογράφος κοινοποίησε μια κοινή τους selfie φωτογραφία από το παρελθόν. Αυτό το στιγμιότυπο αποτύπωνε μια αυθόρμητη στιγμή ανάμεσα στους δύο άνδρες, αναδεικνύοντας τη φιλική σχέση και την αμοιβαία εκτίμηση που τους συνέδεε κατά τη διάρκεια των ετών.

Την εικόνα συνόδευε ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό του καλλιτέχνη.

«Καλό ταξίδι στο φως Γιώργο μου…. Έφυγες νωρίς, έφυγες άδικα, θα μείνεις αθάνατος».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: «Γίνεται διαγωνισμός φιλίας για τον Μαζωνάκη»

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