Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε για πρώτη φορά στον αέρα του Πρωινού του ΑΝΤ1 ότι το Μαξίμου είχε ζητήσει την απόλυσή του μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, όταν η εκπομπή ασχολήθηκε έντονα με την υπόθεση.

Ο παρουσιαστής υποστήριζε ανοιχτά τις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς να φοβάται την Κυβέρνηση.

«Όταν ξεκίνησε η ιστορία των Τεμπών, και ως γονιός, το πήρα πολύ προσεκτικά, βγαίνοντας καθημερινά στην εκπομπή, στη μισή έκλαιγα με τους γονείς, και στην άλλη μισή ξέσκιζα τον Καραμανλή και τον Μητσοτάκη.

Άνθρωποι πολύ πιο πάνω από εμένα στον ΑΝΤ1 δεχόντουσαν πολλά μηνύματα από κυβερνητικά στελέχη να σταματήσω την κριτική», ανέφερε ο Λιάγκας.

Ο ίδιος τόνισε ότι προς τιμήν του σταθμού του επέτρεψαν να συνεχίσει, ενώ παράλληλα σχολίασε τη διαμάχη γύρω από τα χρήματα του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Τώρα που τσακώνεστε για τα λεφτά, δεν παίρνω θέση. Θα σταματήσω τη συμμετοχή μου και θα το βλέπω δημοσιογραφικά. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, ενώ αυτοί βρίζουν ο ένας τον άλλον, και δεν δείχνουν ενωμένοι».

Ο Γιώργος Λιάγκας έκλεισε με αιχμή: «Ακόμα και ένα τραγικό έγκλημα με 57 νεκρά παιδιά δεν κατάφερε να ενώσει μια χώρα».

