Γιώργος Λιάγκας: Το πρώτο σχόλιο από το σκάφος του μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 – «Ραντεβού το Σεπτέμβριο»

Ακόμη, μέσα από το μήνυμά του αποκάλυψε ότι η επιστροφή του στη μικρή οθόνη θα συνοδευτεί από αλλαγές, αφού το «Πρωινό» θα κάνει πρεμιέρα τη νέα σεζόν με ανανεωμένη ομάδα και διαφορετική προσέγγιση.

«Είναι πλέον επίσημο πως θα συνεχίσω να βρίσκομαι στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ένα υπέροχο καλοκαίρι και εύχομαι όλοι να καταφέρετε να ξεκουραστείτε έστω για λίγες ημέρες. Ραντεβού ξανά τον Σεπτέμβριο, με μια πολύ ωραία ομάδα και μια ανανεωμένη εκπομπή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη συνεργασία τους – Τι θα γίνει με το «Πρωινό»