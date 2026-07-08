Γιώργος Λιάγκας: Το πρώτο σχόλιο από το σκάφος του μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 – «Ραντεβού το Σεπτέμβριο»

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Ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την τηλεοπτική του πορεία με ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές διακοπές του.
Ο παρουσιαστής, έχοντας ως φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς φίλους του και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη συνέχεια της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε σε όλους ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι.
Ακόμη, μέσα από το μήνυμά του αποκάλυψε ότι η επιστροφή του στη μικρή οθόνη θα συνοδευτεί από αλλαγές, αφού το «Πρωινό» θα κάνει πρεμιέρα τη νέα σεζόν με ανανεωμένη ομάδα και διαφορετική προσέγγιση.
«Είναι πλέον επίσημο πως θα συνεχίσω να βρίσκομαι στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ένα υπέροχο καλοκαίρι και εύχομαι όλοι να καταφέρετε να ξεκουραστείτε έστω για λίγες ημέρες. Ραντεβού ξανά τον Σεπτέμβριο, με μια πολύ ωραία ομάδα και μια ανανεωμένη εκπομπή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.
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govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη συνεργασία τους – Τι θα γίνει με το «Πρωινό»