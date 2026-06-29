Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του σχολίασαν μέσα από το «Πρωινό» τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πάρο.

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την άποψή του πως η ηθοποιός δείχνει να βιώνει πιο έντονα τον έρωτά της, επισημαίνοντας ότι η δεύτερη αυτή προσπάθεια στον γάμο έχει για εκείνη ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

«Όταν ένας άνθρωπος έχει δημιουργήσει μια οικογένεια που τελικά δεν λειτούργησε, είναι λογικό να επενδύει ακόμα περισσότερο στην επόμενη σχέση του. Από όσα λέει η Αθηνά στις συνεντεύξεις της, καταλαβαίνω πως ένιωσε ότι η πρώτη της οικογένεια δεν της βγήκε όπως θα ήθελε. Τώρα φαίνεται πως έχει βρει μια νέα αγκαλιά και μια νέα οικογένεια. Τη βλέπω βαθιά ερωτευμένη, ίσως και περισσότερο από τον Μπρούνο, εκτός κι αν εκείνος είναι πιο εσωστρεφής», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν μια γυναίκα έχει παντρευτεί, έχει χωρίσει, έχει αποκτήσει δύο παιδιά και κάνει μια δεύτερη προσπάθεια, έχει επενδύσει πάρα πολλά σε αυτή τη σχέση. Δεν την παίρνει να αποτύχει, αυτό εννοώ. Εύχομαι πραγματικά αυτό το συναίσθημα που ζουν σήμερα και οι δύο, να τους συνοδεύει για μια ζωή».

Υπενθυμίζεται ότι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους την οικογένεια και στενούς φίλους τους.

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