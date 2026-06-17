Ο Γιώργος Λιάγκας Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων για το τηλεοπτικό του μέλλον, αν και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1.

Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάρτησή του στα social media προκάλεσε νέα σχόλια. Το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου, δημοσίευσε ένα story στο Instagram όπου φαίνεται ένα καλάμι ψαρέματος, γράφοντας: «Τα απογεύματά μου από τις 3 Ιουλίου και μετά».

Η ανάρτηση αυτή συζητήθηκε, καθώς αρκετοί τη συνέδεσαν με πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμά του ή στη δουλειά του, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Ο ίδιος είχε δηλώσει λίγες μέρες πριν στον αέρα της εκπομπής του: «Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον ΑΝΤ1 έχω περάσει εξαιρετικά, είναι σπίτι μου ο ΑΝΤ1 και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη, γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον ΑΝΤ1».

Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ωστόσο, αρκετοί θεωρούν πως τέτοιες αναρτήσεις και σχόλια από τον παρουσιαστή δεν είναι τυχαία, αλλά γίνονται για να συντηρούνται οι συζητήσεις γύρω από το όνομά του και την τηλεοπτική του παρουσία.

Govastiletto.gr – Viral o Γιώργος Λιάγκας – Δείτε τον να χορεύει συρτό υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στης Πάργας τον ανήφορο»