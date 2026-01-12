Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να ξεκαθαρίσει τα σενάρια γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον στον ΑΝΤ1, μιλώντας σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και αναφέρθηκε στις φήμες σχετικά με πιθανή αλλαγή ώρας της εκπομπής.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να μετακινηθεί στην πρωινή ζώνη: «Δεν μπορώ να ξυπνήσω νωρίς. Τόσα χρόνια ήμουν ο άνθρωπος που ήθελε να “φάει τον Παπαδάκη”, έτσι έλεγαν. Δεν θέλω να φάω κανέναν. Βιολογικά δεν μπορώ να πάω πρωί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα το κάνω ποτέ. Το συμβόλαιό μου λήγει το καλοκαίρι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Λιάγκας υπενθύμισε ότι είχε θέσει δύο βασικούς όρους στη συμφωνία του με τον ΑΝΤ1: να μην αλλάξει η ώρα μετάδοσης του «Πρωινού» (συμφωνημένη στις 9:50) και να μην παρουσιάζει εκπομπές σε επίσημες αργίες ή μεγάλες γιορτές.

Παρόλα αυτά, και οι δύο όροι παραβιάστηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας συζητήσεις στο παρασκήνιο.

Με το σχόλιό του «Εδώ έχω βγει κι έχω πει ότι είναι λάθος που πήγαμε 9», ο παρουσιαστής ανέδειξε πως η επιλογή της ώρας της εκπομπής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία και την ισορροπία της καθημερινότητάς του, αφήνοντας ανοιχτό μόνο ένα πολύ μικρό περιθώριο αλλαγών, αν προκύψει ανάγκη.

Πηγή: Το Πρωινό

