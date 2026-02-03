Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε, το πρωί της Τρίτης 3/2, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατά της εκπομπής «Happy Day», με αφορμή τον τρόπο που αντιμετώπισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο πλατό τα όσα είπε ο Δημήτρης Παπανώτας σχετικά με την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να ακολουθήσει το σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στην Πορτογαλία.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Το πρόβλημα δεν είναι ο Παπανώτας, διότι καλώς ή κακώς αν κάτι δεν είναι φασιστικό και ακραίο πρέπει να ακούγεται, για να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Τις λανθασμένες απόψεις δεν τις πετάμε στον καιάδα.

Ο Παπανώτας αυτό πιστεύει και παρόλο που έχει γίνει ο κακός χαμός, είναι προς τιμής του που δεν έχει αλλάξει τις απόψεις του. Το θέμα είναι συνολικά η ελληνική τηλεόραση τι κάνει και η εκπομπή που ακούστηκε αυτή η άποψη. Χαϊδεύουμε τον συνεργάτη μας; Τον διώχνουμε; Προφανώς και όχι. Ζητάμε προσχηματικά συγγνώμη και νομίζουμε ότι αυτό γίνεται επειδή κάποιοι ζηλεύουν την εκπομπή μας επειδή κάνει επιτυχία; Αλήθεια τώρα; Το πιστεύετε αυτό; Δείτε το λίγο».

Ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Επειδή με ειρωνευτήκατε όλοι εκεί. Πριν από δύο μήνες, ο Σταύρος Μπαλάσκας, που είναι εξωτερικός συνεργάτης, έκανε κάτι που αισθητικά ήταν τεράστιο λάθος. Σε ένα θέμα σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του. Άμεσα αντέδρασα και του είπα “αυτό που έκανες ήταν λάθος” και του είπα να ζητήσει συγγνώμη.

Εκεί, ό,τι και να πει κάποιος άλλος είναι κομπλεξικό. Έχω 30 χρόνια καριέρα, τα λάθη μου τα αντιμετωπίζω με ειλικρίνεια και ζητάω συγγνώμη. Το θέμα το δικό σας είναι ότι νομίζετε ότι βάλλεστε επειδή έχετε μια πετυχημένη εκπομπή. Δείτε το πραγματικά, αν αυτό έχετε καταλάβει. Το θέμα είναι αν στεναχωρήθηκε η Βουλγαράκη ή αν το μήνυμα που εκπέμψατε ήταν λάθος; Έχει στεναχωρηθεί γιατί μίλησα εγώ. Για το μήνυμα που περνάει η εκπομπή δεν ζητάτε συγγνώμη».

govastiletto.gr – Ο Γιώργος Λιάγκας κατέκρινε την προβολή του ντοκιμαντέρ, Melania στο Κέντρο Αθηνών – «Πήγαινε σε έναν κινηματογράφο και καν’ το»