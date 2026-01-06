Οι δηλώσεις του Γιάννη Βαρουφάκη για την περίοδο που δοκίμασε έκσταση προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην Υπουργός Οικονoμικών μίλησε με άνεση για το θέμα.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Εγώ θα πάω στα social, θα πάω στη δικιά μου ατζέντα. Σκεφτείτε στην τηλεόραση να είχε κάποιος, οποιοσδήποτε, βάλτε ποιος είναι ο χειρότερος παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση, όποιον ο καθένας θεωρεί ότι είναι χειρότερος… και να ‘χε απέναντι τον Βαρουφάκη και να τον ρωτάει με ποιον από τους τρεις, τέλος πάντων, πολιτικούς θα ήθελες να κάνεις μπάφο. Τι θα γινότανε;

Αν θα μπορούσε αυτή η ερώτηση να γίνει με τέτοια ελευθερία στην τηλεόραση. Θα γινότανε του Κουτρούλη το πανηγύρι. Και εδώ τώρα, επειδή έχουμε τη μοντερνιά του διαδικτύου, που μας αρέσει, που το θεωρούμε πιο δημοκρατικό, πιο wow, βγάζουμε και οι ινφλουένσερ λεφτά, μπορούμε να λέμε ό,τι μαλακία θέλουμε, ό,τι απαράδεκτο θέλουμε και να το περνάμε και ως μόδα. Δηλαδή εδώ τώρα τι μας είπανε; Ότι το να κάνεις έκσταση είναι εκπληκτικό. Γιατί μπορεί να χορεύεις δεκαπέντε-δεκαέξι ώρες και το μόνο πρόβλημα είναι ότι τον Βαρουφάκη τον ήπιε στο κεφάλι του. Γιατί αν δεν τον πέρναγε το κεφάλι του, από τι καταλάβαμε, θα έπαιρνε συνέχεια έκσταση».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του ANT1 σχολίασε και στο κομμάτι που ο Γιάννης Βαρουφάκης αναφέρθηκε στην κόρη του, λέγοντας ότι τα έχει δοκιμάσει όλα, χωρίς να χρειάζεται να τον συμβουλευτεί.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στο Πρωινό: «Το δε πρόβλημά σου, συμπάσχω και εγώ, τι να πω δηλαδή, πραγματικά είμαι συντετριμμένος, ότι δεν βρίσκεις κάποιον να σου δίνει μαριχουάνα και χασίσι. Γιατί το πρόβλημά σου αυτό είναι. Γιατί θα ‘θελες να παίρνεις, λες, αλλά δεν βρίσκω να μου δώσουνε. Και το λες και τόσο φυσιολογικό για το δικό σου το παιδί, βέβαια δικό σου παιδί είναι, κάνεις ό,τι θέλεις, ότι εμένα δεν με πειράζει, λέει, να δοκιμάσει τα πάντα. Με ενοχλεί η εξάρτηση. Κι εγώ, να ρωτήσω κάτι ως ηλίθιος, που μάλλον είμαι εγώ ηλίθιος και οπισθοδρομικός, εσύ είσαι ο μοντέρνος. Η εξάρτηση, σαν πρώτο στάδιο έχει τη δοκιμή. Αν δεν δοκιμάσεις μια-δυο-τρεις φορές, πώς θα μάθεις αν το γουστάρεις και πας σε εξάρτηση;».

