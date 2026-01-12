Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, μια αμφιλεγόμενη διαφημιστική καμπάνια ήρθε να ταράξει τα νερά. Η εικόνα του παρουσιαστή να προβάλλει επιχείρηση στην Πελοπόννησο με μακάβριο τρόπο προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του ΑΝΤ1 και του Γιώργου Λιάγκα.

Η φωτογραφία κάνει τον γύρο του διαδικτύου και ο παρουσιαστής φαίνεται να… κερνάει καφέ από τις πύλες του παραδείσου.

«Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό» σχολίασε μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, κ. Διονύσης Σωτηρόπουλος μίλησε ζωντανά στην πρωινή εκπομπή.

«Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ» απάντησε χαρακτηριστικά.

