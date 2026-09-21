Ο Γιώργος Λιανός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» έξω από τις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Sfera 102,2. Ο γνωστός παρουσιαστής, που αναλαμβάνει εκ νέου την παρουσίαση του «The Voice», αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του νέου κύκλου, ενώ παράλληλα εξομολογήθηκε τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε λίγο θα παίρναμε ο Καπουτζίδης κι εγώ ο ένας τον άλλον τηλέφωνο και θα λέγαμε «θα το κάνεις εσύ φέτος; Δεν πας εσύ που εγώ έχω κάτι δουλειές;». Μήπως το κάνουμε και συνεταιρικά ξέρεις Τετάρτες με Κυριακή να έρχομαι τα Σάββατα. Είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Είναι πολύ οικείο. Το έχω κάνει τρεις χρονιές το πρόγραμμα. Αλλιώς τα υπολόγιζα φέτος. Περίμενα ότι θα περνούσαμε πολύ καλά με τον Μαζώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το πώς έμαθε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε: «Ήμασταν στα γραφεία του Voice και συζητούσαμε και λέγαμε ότι το προηγούμενο μιλούσαμε στο τηλέφωνο και είχε πάρα πολύ γέλιο η κατάσταση και ξαφνικά φεύγω και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτό. Ότι «μπες διάβασε τις ειδήσεις τι ακριβώς έχει γίνει». Δεν το πίστευα δηλαδή. Μου πήρε πολλή ώρα. Σταμάτησα το αμάξι. Βγήκα από το αμάξι. Πήγαινα πέρα δώθε. Έκανα κανένα χιλιόμετρο μέσα σε πενήντα μέτρα πεζοδρόμιο. Δεν είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά ήμασταν έτοιμοι. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε και ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε κι από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε».

Σχετικά με το Survivor και τις εξελίξεις με τον Σταύρο Φλώρο, ο Γιώργος Λιανός δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και μια μεγάλη έρευνα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, πραγματοποιούνταν διαδικασία πλασμαφαίρεσης, όταν υπέστη ανακοπή. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό και αυτόματη αναπνοή, όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17.40.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστικές διαστάσεις. Οι δύο γιατροί που συνδέονται με το ιατρείο κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ενώ οι ίδιοι έχουν καταθέσει τους δικούς τους ισχυρισμούς για όσα συνέβησαν εκείνο το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, αναμένονται κρίσιμα εργαστηριακά και τοξικολογικά αποτελέσματα, καθώς τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας δεν είχαν προσδιορίσει με σαφήνεια την αιτία θανάτου. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το πλήρες χρονικό των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζωνάκη.

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