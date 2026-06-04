Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στο σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο Survivor και στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως η σκέψη όλων βρίσκεται στον 22χρονο παίκτη, ο οποίος συνεχίζει τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του στο Μαϊάμι, μετά το δυστύχημα που είχε κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στον Άγιο Δομίνικο.

Όπως ανέφερε, ένα διερχόμενο ταχύπλοο τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και την ολοκλήρωση της παραγωγής του ριάλιτι.

Ο ίδιος σημείωσε πως μετά από χρόνια ομαλής διεξαγωγής του παιχνιδιού, ένα τέτοιο περιστατικό υπενθυμίζει ότι τα ατυχήματα μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα, τονίζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στον Σταύρο και την προσπάθειά του να επιστρέψει δυνατός.

Govastiletto.gr – Survivor: Τα χαμόγελα του Φλώρου και το ταξίδι στην Αμερική