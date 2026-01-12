Το «Survivor» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, νωρίτερα όμως ο Γιώργος Λιανός άνοιξε τα χαρτιά του στην κάμερα του «Weekend Live». Ο παρουσιαστής του Survivor 2026 μοιράστηκε σπαρταριστές και αξιοπερίεργες ιστορίες από την πολυετή εμπειρία του στο ριάλιτι επιβίωσης, ενώ προετοίμασε το κοινό για έναν κύκλο με πρωτόγνωρα σκληρό ανταγωνισμό.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Έχω πάρα πολλές στιγμές να σκεφτώ, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιες. Έχουν γραφτεί viral στιγμιότυπα, επικοί τσακωμοί στα συμβούλια, ανταρσίες, κάμεραμαν να κυνηγάνε παίκτες μέσα στη ζούγκλα. Τα πάντα έχει αυτό το παιχνίδι και πάντα είναι απρόβλεπτο. Έχουμε να δούμε Survivor σχεδόν ενάμιση χρόνο και μας λείπει παράφορα».

Σχετικά με όσα θα παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό στον νέο κύκλο, ο Γιώργο Λιανός δήλωσε: «Σχεδόν όλες οι ετοιμασίες έχουν γίνει, το μυαλό είναι ήδη εκεί. Αθηναίοι vs Επαρχιώτες, το φυσικό περιβάλλον, ο τρόπος που μεγάλωσαν, οι προσλαμβάνουσες αλλάζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Νομίζω ότι το διαφοροποιεί το φετινό “Survivor” ότι κανείς δεν μπαίνει για την εμπειρία. Θέλουν όλοι να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής είναι ότι η συμμετοχή του κοινού θα είναι δυνατή και θα μπορεί να αλλάξει τα πάντα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτο. Οι παίκτες να μην ξέρουν τι να περιμένουν και ανά πάσα στιγμή να έρχεται μία έκπληξη που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Ένα κομμάτι μου έχει μείνει για πάντα στο νησί. Κάθε πρόγραμμα κρύβει τις εκπλήξεις του. Το μεγάλο μυστικό που το λέω από την αρχή σε όλα τα παιδιά είναι ότι όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολλά άτομα θα συνδεθούν μαζί σου».

