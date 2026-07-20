Ο Γιώργος Λιανός ετοιμάζεται για την παρουσίαση του The Voice. Ωστόσο, θα έχει τη θέση του παρουσιαστή και σε ακόμα ένα event.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Γιώργος Λιανός θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο παρουσιαστής του Cliff Diving, μιας αθλητικής διοργάνωσης με παγκοσμίου φήμης αθλητές, που θα γίνει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται για 8η χρονιά το Cliff Diving, μια από τις πιο εντυπωσιακές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Περισσότεροι από 20 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο θα πραγματοποιήσουν βουτιές από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα ύψους περίπου 20 μέτρων, με φόντο το ξεχωριστό φυσικό τοπίο της Λίμνης του Αγίου Νικολάου.

Ο Γιώργος Λιανός θα είναι ο οικοδεσπότης του event, μια διοργάνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου, δίνοντας τον παλμό σε ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη και δυνατές συγκινήσεις.

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