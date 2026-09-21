Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος συνάντησαν τον Γιώργο Λιβάνη στο θέατρο Άλσος, μετά το τέλος της παράστασης «Του αγοριού απέναντι».

Αρχικά, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστούν σε νυχτερινό μαγαζί.

«Είμαι ακόμη λίγο μουδιασμένος από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα συνεργαζόμασταν και τη Δευτέρα είχαμε τη φωτογράφιση, ήταν όλα κανονισμένα. Προσευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι» είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

Στη συνέχεια, όταν ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για τις φήμες χωρισμού από την Ανδρομάχη, απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Αυτό θα ήθελα να μην το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα τα πούμε σίγουρα όλα. Ήρθε να με δει στην παράσταση, οικογένεια είμαστε».

govastiletto.gr – Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Νέα κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού