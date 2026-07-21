Στο σπίτι του επιστρέφει ο Γιώργος Λιβάνης, ο οποίος πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. Ο γνωστός τραγουδιστής, που τις προηγούμενες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από το Instagram, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Πιο αναλυτικά, ο γνωστός τραγουδιστής πριν από λίγες ημέρες ενημέρωσε το κοινό του ότι υπέστη οξεία γαστρεντερίτιδα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να εμφανιστεί στις προγραμματισμένες του εμφανίσεις. «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα. Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο VogClub Athens. Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές», ανέφερε στην αρχική του ανάρτηση ο τραγουδιστής.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Λιβάνης θέλησε να δώσει νέα ενημέρωση στους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο. Με τη συγκεκριμένη κίνηση έδειξε πως η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά, ενώ παράλληλα καθησύχασε όσους έσπευσαν να ρωτήσουν για την υγεία του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής αυτή την περίοδο έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, καθώς εμφανίζεται στο Vog Athens μαζί με τη Λένα Ζευγαρά και τον Λευτέρη Κρίκη, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι».

govastiletto.gr -Γιώργος Λιβάνης – Ανδρομάχη: Ο πρώτος τους χορός και η λαμπερή δεξίωση μετά τον γάμο