Για τις επαγγελματικές του εξελίξεις, αλλά και για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους από την Ανδρομάχη, μίλησε ο Γιώργος Λιβάνης στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αρχικά, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις αλλαγές που προέκυψαν στα επαγγελματικά του σχέδια μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως εξήγησε, τα δεδομένα άλλαξαν ξαφνικά, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συζητήσεις για το επόμενο βήμα του.

«Είναι λίγο τώρα δράμα, γιατί αυτή τη στιγμή άλλαξαν τα πράγματα λίγο απότομα. Θα δούμε. Εντάξει, συζητάω πράγματα. Θα δείξει. Η αλήθεια είναι τώρα όλα τα σχήματα έχουν κλείσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιβάνης δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για χωρισμό του από την Ανδρομάχη. Όταν μάλιστα, ρωτήθηκε αν πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες, επέλεξε να μην τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε», απάντησε ο τραγουδιστής.

Τέλος, αναφερόμενος στα γενέθλια του γιου τους, όπου ο ίδιος και η Ανδρομάχη έδωσαν το «παρών» στο πάρτι, ο Γιώργος Λιβάνης ήταν ξεκάθαρος: «Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Δεν το συζητάμε. Πάντα μαζί».

Govastiletto.gr – Γιώργος Λιβάνης: Απαντά πρώτη φορά στις φήμες χωρισμού με την Ανδρομάχη – «Είμαστε οικογένεια»