Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση του τραγουδιστή μετά τις φήμες χωρισμού με την Ανδρομάχη

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη βρίσκονται, τις τελευταίες ώρες, στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Το αγαπημένο ζευγάρι, που μέχρι πριν από λίγο καιρό έδειχνε να ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, πλέον δεν είναι μαζί, με τις εξελίξεις στην προσωπική τους ζωή να συζητιούνται στα social media και όχι μόνο.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, αφού ο έρωτάς τους έμοιαζε δυνατός και επισφραγίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο με το γάμο τους. Οι δυο τους είχαν ήδη αποκτήσει και το πρώτο τους παιδί, δημιουργώντας μια όμορφη οικογένεια. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η κοινή τους πορεία δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί περίμεναν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γιώργος Λιβάνης προχώρησε πριν από λίγες ώρες σε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε ένα story στο οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρός, επιλέγοντας παράλληλα να «ντύσει» το στιγμιότυπο με τη χαρακτηριστική μουσική που ακούγεται στην έναρξη των ταινιών της Universal. Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν το σχόλιο που συνόδευε την ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιβάνης έγραψε τη φράση «Oscar σεναρίου», μια ατάκα που προκάλεσε ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, αναρωτηθήκαμε αν η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί έμμεσο μήνυμα για όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από το χωρισμό του ή αν πρόκειται απλώς για μια χιουμοριστική τοποθέτηση χωρίς κάποιον αποδέκτη.

govastiletto.gr – Μαζί ή χωριστά; Τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσα στον Γιώργο Λιβάνη και την Ανδρομάχη