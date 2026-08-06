Στο επίκεντρο της δημοσιότητας παραμένει η είδηση για το τέλος στη σχέση του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης. Το ζευγάρι, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Οκτώβριο και υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τον γιο του, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Η είδηση έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς μέχρι πρότινος όλοι μιλούσαν για ένα από τα πιο ερωτευμένα και ευτυχισμένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιβάνη

Οι εξελίξεις στην προσωπική ζωή του Γιώργου Λιβάνη ώθησαν τους διαδικτυακούς του ακολούθους να ανατρέξουν στο παρελθόν, αναζητώντας «σημάδια» που προανήγγειλαν την κρίση στη σχέση του. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί τις τελευταίες ώρες ένα παλαιότερο βίντεο στο TikTok, το οποίο επαναξιολογείται από το κοινό.

Εκεί, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ερμηνεύει το κομμάτι «Κι εσύ θα φύγεις» του Τόλη Βοσκόπουλου. Ενώ αρχικά η δημοσίευση δεν είχε κινήσει υποψίες, μετά την είδηση του χωρισμού από την Ανδρομάχη τα σχόλια κάτω από το βίντεο «πήραν φωτιά», με πολλούς να θεωρούν ότι το τραγούδι αποτύπωνε τις δυσκολίες που ήδη βίωνε το ζευγάρι.

Παρά το τέλος της κοινής τους πορείας ως ζευγάρι, υπάρχει κάτι που θα τους ενώνει για πάντα. Ο μονάκριβος γιος τους, που ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2024, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους και τον μεγαλύτερο καρπό της αγάπης τους.

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής, κρατώντας σε μεγάλο βαθμό χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Παρότι οι δρόμοι τους πλέον έχουν χωρίσει, η κοινή τους αγάπη για τον γιο τους παραμένει ισχυρότερη από οτιδήποτε άλλο, με τους δύο καλλιτέχνες να κοιτούν πλέον μπροστά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Livanis (@giorgos_livanis)

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