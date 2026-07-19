Μια νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του έκανε ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι υπέστη οξεία γαστρεντερίτιδα, γεγονός που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους πως, λόγω του προβλήματος υγείας, δεν κατάφερε να εμφανιστεί ούτε στη μουσική παράσταση στο Θέατρο Άλσος, ούτε στο VogClub Athens, ευχαριστώντας παράλληλα το κοινό για την κατανόηση και τα δεκάδες μηνύματα αγάπης που δέχθηκε.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Λιβάνης δημοσίευσε νέα φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται θετικά και πως όλα πηγαίνουν καλά.

Ο τραγουδιστής συνεχίζει να ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή που του έχει συστηθεί, με στόχο να επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στις εμφανίσεις του.

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