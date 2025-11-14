Ο Γιώργος Λιβάνης μεταφέρει στο YouTube με ένα video – έκπληξη την «Εκδοχή», ένα από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει μέσα από το album «Θα Γράψουμε Ιστορία» που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Η «Εκδοχή» αποκτά οπτική διάσταση μέσα από ένα άκρως ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό music video με ανατρεπτικό φινάλε, που αποτυπώνει τα έντονα συναισθήματα του τραγουδιού. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.

Η «Εκδοχή», μία δυναμική μπαλάντα σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κρίκη, μπήκε στη λίστα των αγαπημένων τραγουδιών του κοινού και έγινε viral στα social media αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το album «Θα Γράψουμε Ιστορία», το πρώτο της καριέρας του Γιώργου Λιβάνη, το οποίο είναι διαθέσιμο ψηφιακά και σύντομα θα κυκλοφορήσει και σε μορφή CD.

Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Λιβάνης συνεχίζει τις πολύμηνες εμφανίσεις του δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη και την Ρία Ελληνίδου, στο «VogAthens», που ξεκίνησαν τον Απρίλιο και συνεχίζονται με αμείωτη επιτυχία.