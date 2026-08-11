Νέα συζήτηση έχει προκαλέσει στα social media ο Γιώργος Λιβάνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φήμες για προβλήματα στη σχέση του με την Ανδρομάχη συνεχίζονται.

Οι δύο τραγουδιστές δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα γράφονται σχετικά με την προσωπική τους ζωή, ωστόσο ορισμένες αναρτήσεις τους έχουν τραβήξει την προσοχή των διαδικτυακών χρηστών.

«Αυτές οι όμορφες νύχτες του καλοκαιριού… που ένα τραγούδι αρκεί για να σταματήσει τον χρόνο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, ωστόσο, η επιλογή του τραγουδιού που ερμήνευσε. Πρόκειται για το τραγούδι «Ένα ρολόι σταματημένο».

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για έναν χωρισμό, την απομάκρυνση ενός προσώπου και την αίσθηση εκείνου που μένει πίσω. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγινε σε μια περίοδο που τα δημοσιεύματα θέλουν τη σχέση του τραγουδιστή με την Ανδρομάχη να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες.

Έτσι, η ανάρτηση του Γιώργου Λιβάνη άφησε τους διαδικτυακούς του φίλους να αναρωτιούνται αν πρόκειται απλώς για μια μουσική επιλογή ή αν κρύβεται κάποιο προσωπικό μήνυμα πίσω από αυτήν.

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Govastiletto.gr – Γιώργος Λιβάνης: Η ανάρτηση-«προάγγελος» έναν μήνα πριν την είδηση για τον χωρισμό από την Ανδρομάχη