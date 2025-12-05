Ο Γιώργος Λιβάνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου συζήτησε για τη μουσική του πορεία και τον πρόσφατο γάμο του με την Ανδρομάχη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός τραγουδιστής κλήθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, να απαντήσει για τον Πέτρο Κωστόπουλο και τη σκληρή κριτική που του είχε ασκήσει παλαιότερα, όταν ο Λιβάνης συμμετείχε στο talent show Greek Idol.

«Νομίζω πως δεν έχει κρατήσει την ίδια γνώμη με τότε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Τον έχω δει σε δυο, τρεις κοινωνικές εκδηλώσεις, έχουμε πει γεια. Να σου πω κάτι; Θεωρώ ότι ήταν ένας ρόλος. Κάτι έπρεπε να πούνε τότε. Νομίζω ότι ξέφυγε λίγο η κριτική που μου έκανε.

Κι επειδή μετά ήθελε να πείσει, έβαζε κι άλλα επιχειρήματα και του έλεγε η Έλλη Κοκκίνου, “δεν είναι αυτό που λες”. Αλλά εντάξει οκ. Θα σου πω κάτι, είναι γούστα οι φωνές. Τέλος πάντων, τον έχω μπλοκάρει», είπε ο Γιώργος Λιβάνης καλεσμένος στη late night εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Λιβάνης συμμετείχε το 2011 στο Greek Idol διεκδικώντας μια θέση στο μουσικό talent show. Ο Πέτρος Κωστόπουλος τον είχε απορρίψει, ενώ ο τραγουδιστής συνέχισε την πορεία του, ξεκινώντας αργότερα τις πρώτες του δισκογραφικές δουλειές.

Ο Γιώργος Λιβάνης είναι παντρεμένος με την Ανδρομάχη, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο.

