Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αντίκυρα Βοιωτίας, επέλεξε να περάσει τις φετινές διακοπές του Πάσχα ο Γιώργος Μανίκας, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Μιράντα Πατέρα. Το ζευγάρι, που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, έκανε μια εξαίρεση μοιράζοντας ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Για τον Γιώργο Μανίκα, η Αντίκυρα δεν είναι απλώς ένας προορισμός διακοπών, αλλά ο τόπος όπου μεγάλωσε και διατηρεί τους ισχυρότερους δεσμούς του. Η απόφαση να φιλοξενήσει εκεί τη Μιράντα Πατέρα κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα μαρτυρά τη σοβαρότητα και το βάθος της σχέσης τους, η οποία μετρά πλέον περισσότερο από ένα χρόνο.

Παρά την πάγια τακτική τους να αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις σε πολυσύχναστα μέρη, η εορταστική ατμόσφαιρα στάθηκε η αφορμή για μια τρυφερή ανάρτηση. Στη φωτογραφία, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό, το βράδυ της Ανάστασης, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την παράδοση της περιοχής.

Η σχέση του γνωστού μοντέλου με την επιχειρηματία και μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα, έγινε γνωστή στα τέλη του 2024. Έκτοτε, οι δυο τους πραγματοποιούν επιλεκτικές εμφανίσεις, όπως αυτή σε πρόσφατο ταξίδι τους στο εξωτερικό ή σε αθλητικά γεγονότα, επιβεβαιώνοντας ότι προτεραιότητά τους είναι η ουσία και όχι η προβολή.

Οι κάτοικοι της Αντίκυρας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ζευγάρι να κάνει τις βόλτες του στο λιμάνι, δείχνοντας πιο ταιριαστοί και ερωτευμένοι από ποτέ.

