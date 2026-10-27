Γιώργος Μανίκας: Συγκλονίζει η αδερφή του, Λίλια για τη μάχη της με τον καρκίνο – «Μην αμελείς τον εαυτό σου»

Η Λίλια Μανίκα, αδερφή του Γιώργου Μανίκα, έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, θέλοντας να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα για την πρόληψη και την έγκαιρη ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

Έχοντας περάσει τη δική της σοβαρή περιπέτεια υγείας, αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα βίντεο από την περίοδο κατά την οποία υποβαλλόταν σε θεραπείες στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της τον αδερφό της. Μέσα από το μήνυμά της αποτυπώνει τους φόβους που βίωσε, αλλά και τη δύναμη που ανακάλυψε μέσα της, έχοντας στο πλευρό της τον αδερφό της, Γιώργο Μανίκα.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, η Λίλια Μανίκα επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για μια εμπειρία που σημάδεψε τη ζωή της. Μέσα από την προσωπική ιστορία της θέλησε να υπενθυμίσει πόσο σημαντικό είναι να μη παραμελούμε την υγεία μας και να δίνουμε προτεραιότητα στις απαραίτητες εξετάσεις και στην πρόληψη.

Η αδερφή του Γιώργου Μανίκα μοιράστηκε ένα βίντεο από την περίοδο της νοσηλείας της, όταν πραγματοποιούσε τις θεραπείες της, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα που αναφέρεται στη σημασία της πρόληψης, αλλά και στη δύναμη που μπορεί να βρει κανείς ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Όπως αποκάλυψε, για εκείνη ο Οκτώβριος δεν είναι απλώς ένας μήνας ενημέρωσης, αλλά μια υπενθύμιση της προσωπικής της μάχης και της διαδρομής που χρειάστηκε να διανύσει.

«Οκτώβριος. Μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Για κάποιες από εμάς δεν είναι απλά ένας μήνας. Είναι μια υπενθύμιση μιας μάχης που δώσαμε, των φόβων που νικήσαμε και της δύναμης που ανακαλύψαμε μέσα μας. Η πρόληψη μπορεί να γίνει η αρχή μιας δεύτερης ευκαιρίας. Μην αμελείς τον εαυτό σου».

Ο Γιώργος Μανίκας αναδημοσίευσε το βίντεο και θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του για την αδερφή του, γράφοντας λίγα λόγια που αποτυπώνουν τη σημασία που έχει εκείνη στη ζωή του. «Για εσένα μπορώ να γυρίσω τον κόσμο ανάποδα και αν χρειαστεί θα το κάνω, αδελφούλα».

Η Λίλια Μανίκα είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο πριν από τέσσερα χρόνια. Όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκε να περάσει ένα σημαντικό διάστημα μέχρι να αισθανθεί έτοιμη να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της και να μιλήσει για τη μάχη που έδωσε. Η επιλογή της να το κάνει τώρα συνδέεται με την επιθυμία της να συμβάλει στην ενημέρωση και να ενθαρρύνει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να μην αισθάνονται μόνοι.

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