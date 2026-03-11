Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε χτες, Τρίτη 10 Μαρτίου, ο Γιώργος Μαρίνος και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος ήταν κοντά του τα τελευταία χρόνια, αποκάλυψε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ότι ο αγαπημένος showman έπασχε από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και χτες το απόγευμα είχε μια λοίμωξη στο αναπνευστικό, με αποτέλεσμα να μην αντέξει και να φύγει τελικά από τη ζωή.

«Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε χθες το απόγευμα στις 5. Είχε μία επιπλοκή χθες το απόγευμα, είχε μια λοίμωξη στο αναπνευστικό και έφυγε γρήγορα ο άνθρωπος. Είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί πέραν αυτού του ρεπορτάζ που έγινε τότε χαμός πριν δυο χρόνια και έβαλε ένα τέλος σε όλες τις φήμες και τα τέρατα που ακουγόντουσαν για το πού είναι ο Γιώργος Μαρίνος, για το τι του συμβαίνει και για όλα αυτά, πέρα από αυτό εγώ αυτά τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν τον έβλεπα τον Γιώργο Μαρίνο.

Μιλάω πάντα με τους ανθρώπους, οι δύο άνθρωποι τον φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια, ο φίλος του ο Βασίλης ο Θωμάκος και η κυρία Ιωάννα η σύζυγός του. Ο Γιώργος Μαρίνος μέχρι την τελευταία στιγμή είχε μία όμορφη καθημερινότητα, αποκομμένος, είχε κλείσει σε ένα σεντούκι τις αναμνήσεις του και συναναστρεφόταν εκεί τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν στο ίδρυμα, άκουγε πάντα μουσική…».

Στην εκπομπή μίλησε και μια ξαδέλφη του, η οποία έκανε αποκάλυψεις για τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.

«Είχα επικοινωνία, τον είδα την τελευταία φορά την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε καθόλου, δεν επικοινωνούσε καθόλου, βέβαια δεν ήταν κλινήρης αλλά ήταν στην καρέκλα του. Ήταν καταβεβλημένος, λίγο βλοσυρός, αλλά ήσυχος, ήταν το βλέμμα του το αυστραυτερό ήταν ανήσυχο. Δεν κατέπεσε τις τελευταίες ημέρες, είχε σταδιακή εξέλιξη. Την Καθαρά Δευτέρα ήταν στην καρέκλα του αλλά μετά έχασε εντελώς την επικοινωνία. Έκανε μια νεφρική ανεπάρκεια», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Απ το 2021 και μετά είχε άνοια, δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε πολύ, του βάζαμε μόνο τα τραγούδια του παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν καταπληκτικό».

Τι είναι η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, γνωστή και ως ΧΑΠ, είναι μια χρόνια ασθένεια των πνευμόνων που δυσκολεύει την αναπνοή. Πρόκειται για μια πάθηση κατά την οποία οι αεραγωγοί των πνευμόνων στενεύουν και φλεγμαίνουν, με αποτέλεσμα ο αέρας να μην μπορεί να περνά εύκολα μέσα και έξω από τους πνεύμονες. Αυτό κάνει την αναπνοή πιο δύσκολη και προκαλεί αίσθημα «βαριάς» αναπνοής ή λαχάνιασμα.

Η ασθένεια εξελίσσεται συνήθως αργά με τα χρόνια και τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο χρόνιος βήχας, η παραγωγή φλέματος, η δύσπνοια – ιδιαίτερα κατά τη σωματική δραστηριότητα – και η εύκολη κόπωση. Σε πιο προχωρημένα στάδια, οι ασθενείς μπορεί να δυσκολεύονται ακόμα και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα ή το ανέβασμα σκάλας.

Η κύρια αιτία της ΧΑΠ είναι το κάπνισμα, είτε ενεργητικό είτε παθητικό. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί και σε ανθρώπους που εκτίθενται για πολλά χρόνια σε ατμοσφαιρική ρύπανση, καπνούς, σκόνη ή χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ασθένεια μπορεί να σχετίζεται και με γενετικούς παράγοντες.

Η ΧΑΠ δεν θεραπεύεται πλήρως, αλλά μπορεί να ελεγχθεί με τη σωστή ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία. Η διακοπή του καπνίσματος θεωρείται το πιο σημαντικό βήμα για την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Οι γιατροί συχνά χορηγούν φάρμακα που βοηθούν στη διάνοιξη των αεραγωγών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και οξυγονοθεραπεία.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση βοηθούν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και στην καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων της νόσου.

