O Γιώργος Μαρίνος με το ιδιαίτερο χιούμορ του, τις καυστικές ατάκες, τις μιμήσεις και τις ανατρεπτικές παραστάσεις του δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ή ηθοποιός. Ήταν ένας performer που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβανόταν το ζωντανό θέαμα.

O Γιώργος Μαρίνος ήταν επίσης ένας από τους ανθρώπους που έκανε αυτό που λέμε «coming out» το 1960 όταν η λέξη ομοφυλόφιλος δεν ήταν εύκολη ούτε να την πεις, ούτε να την αποδεχτείς δημόσια στην Ελλάδα. Και το τόλμησε. Και το υποστήριξε.

