Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, την Τρίτη 10 Μαρτίου, με την είδηση του θανάτου του να βυθίζει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διαμένοντας σε γηροκομείο στη Γλυφάδα, ενώ αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας. Άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 10/3 έπειτα από επιπλοκές στην υγεία του, καθώς είχε ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια).

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε τεράστια θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και πολλοί τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από δηλώσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές. Δείτε ΕΔΩ.

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαρίνο και μέσω ανάρτησης στο Instagram με 4 φωτογραφίες του και δυο λόγια… «Ciao Γιώργο».

