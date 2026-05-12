Η Άννα Φόνσου μίλησε συγκινημένη για τον Γιώργο Μαρίνο, με αφορμή μια αφιερωματική βραδιά που διοργάνωσε το «Σπίτι του Ηθοποιού» προς τιμήν του.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του καλλιτέχνη, σημειώνοντας πως «έφυγε αθόρυβα», ωστόσο η ίδια θα ήθελε το αντίθετο: να αποχαιρετηθεί με περισσότερη αναγνώριση και «θόρυβο», όπως χαρακτηριστικά είπε, λόγω της μεγάλης του προσωπικότητας και της πορείας του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Όπως εξήγησε, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ήταν ένας τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του μέσα από μια ιδιαίτερη σκηνική αναπαράσταση, με στοιχεία που παρέπεμπαν στη ζωή και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η ίδια τόνισε, ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει πλήρως την απουσία του και εξέφρασε την ελπίδα ότι «εκεί ψηλά θα βλέπει», όσα έγιναν προς τιμήν του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση τους τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι ο Γιώργος Μαρίνος είχε επιλέξει να αποτραβηχτεί και να μην έχει συχνή επικοινωνία, κάτι που η ίδια σεβάστηκε πλήρως.

Όπως είπε, της είχε αφήσει και ένα προσωπικό γράμμα, το οποίο κρατά για τον εαυτό της.

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έχοντας αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τη δημόσια ζωή και ζώντας σε Δομή Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Γλυφάδα, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία στο ελληνικό θέατρο και την ψυχαγωγία.

