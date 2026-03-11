Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία που σημάδεψε τη νυχτερινή διασκέδαση, το θέατρο και την τηλεόραση στην Ελλάδα.

Με το ιδιαίτερο χιούμορ του, τις καυστικές ατάκες, τις μιμήσεις και τις ανατρεπτικές παραστάσεις του, ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ή ηθοποιός. Ήταν ένας performer που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβανόταν το ζωντανό θέαμα.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ενώ τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Πριν δύο χρόνια και συγκεκριμένα το 2024 είδαμε τον Γιώργο Μαρίνο μέσα από την εκπομπή «Ακόμη δεν είδες τίποτα» του Κώστα Τσουρού στο MEGA.

Ο Πάνος Κατσαρίδης είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαρίνο και είχε πει τότε πως ήταν σε εξαιρετική κατάσταση υγείας και χαρούμενος.

«Τραγουδάει συνέχεια στη μονάδα. Πηγαίνει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για σουβλάκια σε γειτονικό μαγαζί, του αρέσουν πολύ. Και επίσης περπατάει κι έξω, κάνει τις βόλτες του. Είπαμε κάποια πράγματα για το παρελθόν, αλλά δεν ήθελε να τα συζητήσει και πολύ. Είναι σε ένα περιβάλλον που όλοι είναι γύρω του και του φέρονται με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ έζησα δύο ώρες εκεί, ήταν φανταστικά. Και το ένιωσα και από εκείνον ότι είναι καλά εκεί» είχε αποκαλύψει ο δημοσιογράφος.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας και ζώντας σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Η απουσία του από τη σκηνή δεν έσβησε όμως τη μνήμη των παραστάσεων που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Για πολλούς θεατές της δεκαετίας του ’70 και του ’80, τα σόου του ήταν κάτι περισσότερο από διασκέδαση: ήταν μια εμπειρία.

Με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής διασκέδασης. Ήταν ένας καλλιτέχνης που τόλμησε να σπάσει τα όρια, να σατιρίσει τα πάντα και να μετατρέψει το προσωπικό του ύφος σε μια ολόκληρη σχολή θεάματος.

