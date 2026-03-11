Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έχοντας αποσυρθεί εδώ και χρόνια από τη δημόσια ζωή.

Από το 2021 ο Γιώργος Μαρίνος έπασχε από άνοια, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητά του και την επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω του.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ενώ τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου στις 11 Μαρτίου 2026, οι αναρτήσεις των συναδέλφων και φίλων του κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα.

Με το ιδιαίτερο χιούμορ του, τις καυστικές ατάκες, τις μιμήσεις και τις ανατρεπτικές παραστάσεις του, ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ή ηθοποιός. Ήταν ένας performer που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβανόταν το ζωντανό θέαμα.

Οι αναρτήσεις των επωνύμων για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου.

Ο ηθοποιός Αντίνοος Αλμπάνης ανάρτησε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του ηθοποιού, συνοδεύοντας την με τα εξής λόγια: «Σε λίγο, θα σβήσουν τα φώτα».

Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης αποχαιρέτησε τον μεγάλο ηθοποιό γράφοντας τα εξής, δακρύβρεχτα λόγια: «Καλό ταξίδι στον πρώτο πραγματικό σόουμαν της Ελλάδας, τον Γιώργο Μαρίνο. Έναν καλλιτέχνη που δεν ακολούθησε ποτέ τους κανόνες, αλλά δημιούργησε τους δικούς του. Με το ταλέντο, την ευφυία, το χιούμορ και την εκρηκτική του παρουσία στην σκηνή, κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που το ελληνικό κοινό έβλεπε το θέαμα. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν πολλά περισσότερα από ένας ηθοποιός ή τραγουδιστής. Ήταν ένας perfomer με σπάνια προσωπικότητα, που συνδύαζε την σάτιρα, τη μουσική και το θέατρο με έναν μοναδικό τρόπο. Για πολλούς, ήταν ο πρώτος αληθινός σόουμαν της χώρας. Σήμερα αποχαιρετούμε έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέαμα και την μνήμη του κοινού. Καλό ταξίδι Γιώργο, το χειροκρότημα για εσένα δεν θα σταματήσει ποτέ».

Η τραγουδίστρια Μαρίζα Ρίζου αναφέρθηκε και στην κοινωνική επανάσταση που επέφερε ο Μαρίνος κατά την διάρκεια της καριέρας του. «Σήμερα έφυγε μία μεγάλη προσωπικότητα. Μιλάμε για showman, όχι αστεία. Τραγούδι, ατάκα, come out σε εποχές που αυτό δεν έπαιζε με τίποτα και ασύλληπτη σκηνική ευφυία».

Ο ηθοποιός Μάνος Πίντζης αρκέστηκε σε μία πιο λιτή ευχή, με μεγάλο όμως νόημα. «Καλό ταξίδι Γιώργο μου».

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας είπε το τελευταίο του αντίο, αφήνοντας αιχμηρά σχόλια για τα κροκοδείλια δάκρυα πολλών που στην ουσία τον είχαν αποβάλλει από την μνήμη τους τα τελευταία του χρόνια. «Πραγματικός σταρ.. Έφυγε στα 87 του ο Γιώργος Μαρίνος. Με στεναχωρεί βαθιά που οι περισσότεροι από όλους αυτούς που μιλάνε με λόγια θαυμασμού σήμερα, τον είχαν ξεχάσει τα τελευταία χρόνια».

Ακόμα, ο ηθοποιός Χρήστος Πλαΐνης έγραψε: «Καλό ταξίδι στην οδό ονείρων».

Τέλος, η ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία ανάρτηση στην οποία αποχαιρέτησε τον πρώην συνεργάτη του. «Αντίο στον μεγάλο σόουμαν και ηθοποιό Γιώργο Μαρίνο, τον άνθρωπο που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, που άνοιξε νέους δρόμους στην σάτιρα και στην προοδευτική σκέψη.. Είχα την μεγάλη τύχη και τιμή να συνεργαστώ μαζί του το 95-96 στο επιτυχημένο “ciao antenna”, όπου ερμήνευα τον γιο του σε μια σατυρική παραλλαγή της Λάμψης. Ως Ελπίδα Φρούδου ο Γιώργος Μαρίνος ξεδίπλωνε όλο το ταλέντο του .. Μας περιέβαλε όλους και μας φρόντιζε με αγάπη.. Μόνο καλά έχω να θυμάμαι από αυτόν και από την συνεργασία μας και από την ηθοποιία του σε ό,τι κι αν έκανε.. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του που ήταν απολαυστικός.. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιώργο Μαρίνο..».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Ο γνωστός μουσικός συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε τηλεφωνικά στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας δύο τελευταία λόγια για τον εκλιπόντα Γιώργο Μαρίνο, για την σχέση που είχαν μεταξύ τους, αλλά και για την φιλία που είχαν αναπτύξει.

Μιλώντας για την συνεργασία τους, είπε τα εξής λόγια: «Δεν αντέχεται, αυτό δεν το θέλω, δεν το ‘θελα σήμερα. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι με τον Μαρίνο η σχέση μας ήτανε μία τεράστια, μεγάλη σχέση. Χρόνια παρέα, ξενύχτια, γέλια, δουλειά. Ένα πολύ τρελό πράγμα ήταν η χημεία μας, πολύ τρελό. Κολλήσαμε. Ήταν απ’ τους ανθρώπους που όταν πρωτοκατέβηκα στη «Μέδουσα», τα σκαλιά, με πήγε η Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου και είχε πρόβα. Και κατέβηκα και σταμάτησε την πρόβα, μόλις είχε βγάλει τα “Σκουριασμένα Χείλη” ή νομίζω και τη «Χριστιάνα», δεν θυμάμαι. “Επιτέλους σε περίμενα μια ζωή”, είπε. Αυτές οι τεράστιες, υπέροχες υπερβολές του Γιώργου. Του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό κατά πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Μην πω ότι σ’ αυτόν και τον Βουτσινά οφείλω ολοκληρωτικά το κάτι, αν είμαι κάτι».

«Ήταν ένα παιδί του Χατζιδάκι κι αυτός. Αλλά κάτι είχε δει και ο Χατζιδάκις όταν τον έβαλε στην «Οδό Ονείρων» με κρεμασμένα τα πόδια έξω απ’ τη σκηνή να λέει το μνημειώδες αυτό τραγούδι, που έμεινε για πάντα. Και που θα σ’ το αποκαλύψω, ο Γιώργος δεν ήθελε να το βάζει στα προγράμματα γιατί το θεωρούσε γρουσουζιά. Από το σπίτι του στο Μάτι πέρασε το σύμπαν. Θυσιαστικός άνθρωπος. Με πήγε στο Λονδίνο με δικά του λεφτά και με έσερνε να δούμε μιούζικαλ απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ για να του κάνω το μνημειώδες επίσης πρόγραμμα, το οποίο μετά έγινε και παράσταση. Υπάρχουν δύο live μας εξαιρετικά, το ένα βγαλμένο στη Sony και το άλλο στο Σείριο» συμπλήρωσε έπειτα.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαρίνος: Ο θυελλώδης έρωτας με την Κατιάνα Μπαλανίκα και η σχέση τους τα τελευταία χρόνια