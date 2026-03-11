Η showbiz είναι σοκαρισμένη με την είδηση του θανάτου του σπουδαίου showman, Γιώργου Μαρίνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από επιπλοκές στην υγεία του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε σε γηροκομείο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πρόβαλλαν ένα βίντεο με μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει και είχε αποκαλύψει, μεταξύ άλλων, τον πραγματικό λόγο που δεν απέκτησε ποτέ δικά του παιδιά.

«Ο Χορν μου έλεγε να λέω όχι στη ζωή μου και τα έχω πει. Αυτό που έκανα ήταν μοναδικό εκείνη την εποχή. Σταμάτησα μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι κι η ελληνική νύχτα είχε αρχίσει να χαλάει. Εμείς τότε δουλεύαμε κάθε μέρα χωρίς ρεπό. Γνώρισα όλη την κρέμα, είχα μεγάλη τύχη», είχε δηλώσει και είχε αποκαλύψει: «Οι ελλείψεις μου στη μόρφωση διορθώθηκαν διαβάζοντας άλλου είδους πράγματα και κάνοντας παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μου χρωστά κανείς τίποτα, εγώ χρωστώ στο κοινό».

«Δεν ήθελα ποτέ την αγκαλίτσα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με άνθρωπο. Το παιδί είναι μεγάλη ευθύνη. Τα χρόνια που είπα κάποια πράγματα για την προσωπική μου ζωή ήταν διαφορετικά. Δεν ήθελα παιδί. Δεν είχε κανένα λόγο το παιδί μου να υποστεί το δικό μου παρελθόν», είχε εξομολογηθεί στο «Gala» με την Μαρία Σταματέρη.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαρίνος: Έκανε «coming out» το 1960 όταν η λέξη ομοφυλόφιλος δεν ήταν εύκολη ούτε να την πεις!