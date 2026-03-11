Ο Γιώργος Μαρίνος, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και ξεχωριστούς καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου, στα 87 του χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή στο ιδιωτικό γηροκομείο όπου ζούσε στη Γλυφάδα.

Το όνομα του Γιώργου Μαρίνου συνδέθηκε όσο λίγων καλλιτεχνών με τη θρυλική σκηνή της «Μέδουσας». Εκεί, τόλμησε να παντρέψει το τραγούδι με την καυστική πολιτική σάτιρα, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον όρο του ολοκληρωμένου performer. Οι παραστάσεις του δεν ήταν απλή διασκέδαση, αλλά μια μοντέρνα ιεροτελεστία που άλλαξε τα δεδομένα της εποχής.

Ο μεγάλος έρωτας με την Κατιάνα Μπαλανίκα

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια στην προσωπική ζωή του Γιώργου Μαρίνου ήταν ο έρωτάς του με την Κατιάνα Μπαλανίκα. Οι δύο καλλιτέχνες συμπορεύτηκαν για περίπου τέσσερα χρόνια στα τέλη των 60s, με τον showman να την περιγράφει πάντα ως έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καρδιάς του.

Όπως είχε πει δεν θέλησε να προχωρήσει σε γάμο με την Κατιάνα Μπαλανίκα και να κάνει παιδιά, γιατί θεωρούσε πως θα ήταν άδικο για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν του. Παρ’ όλα αυτά οι δρόμοι τους δεν χώρισαν, ούτε επαγγελματικά, ούτε φιλικά.

Η βαθιά εκτίμηση και η τρυφερότητα παρέμειναν αναλλοίωτες στο πέρασμα των δεκαετιών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γιώργος Μαρίνος είχε επιλέξει να αποσυρθεί από τη δημοσιότητα. Μακριά από τη σκηνή που τόσο αγάπησε, περνούσε τον χρόνο του πιο ήσυχα, με τις αγαπημένες του ασχολίες, όπως η αστρολογία και η συντροφιά των σκύλων του. Η αποχώρησή του από τα καλλιτεχνικά δρώμενα ήταν συνειδητή επιλογή.

Ακόμη και ο έρωτας της ζωής του, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε δηλώσει πριν από δύο χρόνια ότι «ο Γιώργος δεν είναι στη ζωή κανενός. Δεν νομίζω ότι θέλει να έχει επικοινωνία με κανέναν μας», όταν είχε ερωτηθεί για το αν έχει επικοινωνία μαζί του.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια ο Γιώργος Μαρίνος ήταν το 2011 στην επίσημη πρεμιέρα της Κατιάνας Μπαλανίκα στην παράσταση «Ζείτε παίδες Ελλήνων»:

Η παρουσία του Γιώργου Μαρίνου δεν περιορίστηκε μόνο στη νυχτερινή διασκέδαση. Συγκεκριμένα, στην πορεία της καριέρας του συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη δισκογραφία.

Παράλληλα εμφανίστηκε και στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές που αγαπήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό, με πιο χαρακτηριστική το «Ciao ANT1», μια εκπομπή που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τη δεκαετία του ’90.

Ο Γιώργος Μαρίνος στην πίστα με την Κατιάνα Μπαλανίκα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena’s Diary Blog (@elenasdiary_blog)

Μία σπάνια φωτογραφία από τη “χρυσή” εποχή, που ο Γιώργος Μαρίνος μεσουρανούσε στις αθηναϊκές πίστες, έχει δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram η δημοσιογράφος Έλενα Μακρή-Λυμπέρη.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών