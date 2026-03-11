Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε χθες, Τρίτη 10 Μαρτίου, την τελευταία πνοή του σε ηλικία 87 ετών, με την είδηση του θανάτου του να βυθίζει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ένα από τα λίγα συγγενικά του πρόσωπα, η κα. Δήμητρα, που ήταν ξαδέλφη του, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 11/3 στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και αποκάλυψε ότι τον έβλεπε στο γηροκομείο όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ενώ μοιράστηκε παράλληλα ότι η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται σιγά σιγά.

«Είχα επικοινωνία, τον είδα την τελευταία φορά την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε καθόλου, δεν επικοινωνούσε καθόλου, βέβαια δεν ήταν κλινήρης, αλλά ήταν στην καρέκλα του. Ήταν καταβεβλημένος, λίγο βλοσυρός, αλλά ήσυχος, ήταν το βλέμμα του το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Δεν κατέπεσε τις τελευταίες ημέρες, είχε σταδιακή εξέλιξη. Την Καθαρά Δευτέρα ήταν στην καρέκλα του, αλλά μετά έχασε εντελώς την επικοινωνία. Έκανε μια νεφρική ανεπάρκεια», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Από το 2021 και μετά είχε άνοια, δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε πολύ, του βάζαμε μόνο τα τραγούδια του, παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν καταπληκτικό».

