Ο άνθρωπος που δίδαξε τι σημαίνει “show” στην Ελλάδα έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα θλίψης σε συναδέλφους και θαυμαστές.

Στην κάμερα του Happy Day μίλησε η διευθύντρια του γηροκομείου που ζούσε τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος, αποκαλύπτοντας: «Είναι τόσο το πένθος και η στεναχώρια που ζούμε αυτές τις ημέρες… Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο… περάσαμε καλά. Αυτό έχω να πω. Τον φροντίσαμε. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό τον άνθρωπο και ας είναι αναπαυμένος. Ζήσαμε covid μαζί. Μας έδωσε πολλά. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Περάσαμε καλά. Τραγουδούσε καθημερινά. Είχαμε ένα πάρτι καθημερινά» και συμπλήρωσε: «Τον πήγαιναν βολτίτσες, πηγαίναμε έξω. Τους άρεσε το σουβλάκι. Η Ιωάννα και η κυρία Σοφία τον επισκέπτονταν».

Σε ερώτηση στις φήμες πως είχε άνοια και πως δεν θυμόταν πράγματα, απάντησε: «Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν ήταν όπως ήσουν στα 20».

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Happy Day, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/3 στις 12:00 μ.μ στο κοιμητήριο Βούλας.