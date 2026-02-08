Ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου μοιράστηκε μέσω Facebook μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ενός αγαπημένου του ανθρώπου και σημαντικού προσώπου για το χώρο της μουσικής και των media.

Όπως έκανε γνωστό, ο Γιώργος Μάρκου έφυγε από τη ζωή, το πρωί της Κυριακής 8/2, σε ηλικία 58 ετών. Ο ίδιος υπήρξε στέλεχος του Mad, αλλά πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Ηλίας Φιλίππου συνδεόταν με φιλία πολλών χρόνων και κοινές, έντονες στιγμές, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στην ανάρτησή του, ο στιχουργός αναφέρθηκε με συγκίνηση στον άνθρωπο που γνώρισε και αγάπησε, τονίζοντας τη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε τη σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπώρησε. Ο Γιώργος Μάρκου, όπως ανέφερε, πάλεψε γενναία μέχρι το τέλος, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και πολλές όμορφες αναμνήσεις.

Ο αποχαιρετισμός του Ηλία Φιλίππου ήταν βαθιά ανθρώπινος και φορτισμένος συναισθηματικά, με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του εκλιπόντος.

