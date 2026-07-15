Μια περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Γιώργος Ματαράγκας, ο οποίος υπέστη έμφραγμα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αφού ειδοποίησε τους δικούς του ανθρώπους, πήγε το επόμενο πρωί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό αποφάσισε την άμεση νοσηλεία του στη Μονάδα Εμφραγμάτων.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στα parapolitika για την κατάσταση της υγείας του.

«Είχα κουραστεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ανέβασα τον χειμώνα περίπου πέντε θεατρικά έργα, ταυτόχρονα δίδασκα υποκριτική στα ΙΕΚ και τις προηγούμενες ημέρες ένιωσα αφυδάτωση και πόνο στο στήθος. Πήγα στο νοσοκομείο, με είδαν και μου είπαν: “Ευτυχώς, δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά”. Ήταν ένα ελαφρύ έμφραγμα. Έχω κάτσει κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο για να ξεκουραστώ. Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω, ότι «τον χάνουμε από ώρα σε ώρα». Γράφανε του κεφαλιού τους και τώρα, που περνούν οι ημέρες, λένε οι δήμοι: «Πώς θα τον πάρουμε για παράσταση, αφού πεθαίνει;» τόνισε ο Γιώργος Ματαράγκας.

«Μου έκαναν ζημιά στη δουλειά μου και με στενοχώρησαν όσο δεν φαντάζεσαι», αναφέρει ο ίδιος και συνεχίζει: «Δηλαδή, αν κάποιος το καλοκαίρι παίξει τον δικό μου ρόλο και τον παίξει καταπληκτικά και δεν είμαι εγώ, είναι όμως όλος ο θίασος, πού είναι το κακό, από τη στιγμή που είναι καταπληκτική η παράσταση; Το μόνο που ζητώ είναι να μη με θίξουν επαγγελματικά. Εκεί θα είμαι αμείλικτος. Η ζημιά έγινε. Δεν κλείνουν παραστάσεις, γιατί εγώ δεν θα παίξω. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου».

Η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τέτας Κωνσταντά, ο Γιώργος Ματαράγκας βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Επειδή όλοι ξέρουμε τη βρώμικη δουλειά μερικών δήθεν ενημερωτικών sites, που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησα καλό να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς. Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: Ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκευθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα. Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους».

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