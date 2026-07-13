Στη μονάδα εμφραγμάτων νοσηλεύεται από την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Γιώργος Ματαράγκας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια απέναντι στις παραπληροφορήσεις των τελευταίων ωρών, η κουνιάδα του ηθοποιού, Τέτα Κωνσταντά, προχώρησε σε μια διευκρινιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας για την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

«Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων.

Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκεφθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα. Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους» έγραψε χαρακτηριστικά η κα. Κωνσταντά στην ανάρτηση της.

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