Για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να στρέψει πάνω του όλα τα βλέμματα, με ένα στιγμιότυπο από τις εμφανίσεις του που έγινε αμέσως viral. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, γνωστός για την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό του, απευθύνθηκε σε θαμώνα με μια άκρως αθυρόστομη ατάκα και τη χαρακτηριστική του κίνηση, προκαλώντας χαμό στα social media.

Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok από τον χρήστη manolismassaoutis και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, με τους θαυμαστές του να σχολιάζουν από τη μία με θετικό τρόπο την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, αλλά και με αρνητικό τρόπο από την άλλη τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε μπροστά σε κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση ο Γιώργος Μαζωνάκης απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν φοβάται να «τσαλακώσει» την εικόνα του στη σκηνή, ακόμα και αν αυτό δεν του βγαίνει πάντα σε καλό.

Το βίντεο αυτό έρχεται σε μία περίοδο μεγάλης πίεσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς στις 27 Ιανουαρίου ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε υπόμνημα τριών σελίδων με κατηγορίες για ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά από την πλευρά του τραγουδιστή.

Σε αυτό καταγγέλλεται μεταξύ άλλων ότι του προσέφερε ναρκωτικά, καθώς και ότι του έκανε ανήθικη πρόταση.

