Μια ξεχωριστή βραδιά διασκέδασης πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου.

Η παρουσία του καλλιτέχνη τράβηξε τα βλέμματα, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του στο πρόσωπο.

Μπορεί οι πρόσφατες φωτογραφίες του με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο να προκάλεσαν ανησυχία και ερωτήματα στους θαυμαστές του, ωστόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης φρόντισε να βάλει τέλος στα σενάρια, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή. Λίγες ημέρες αργότερα, επέστρεψε κανονικά στις επαγγελματικές και κοινωνικές του δραστηριότητες, δείχνοντας ότι το περιστατικό ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Κατερίνα Λιόλιου αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν στα πρώτα τραπέζια και τον πλησίασε στη σκηνή.

Λίγο αργότερα, οι δύο τραγουδιστές χάρισαν στο κοινό ένα αυθόρμητο ντουέτο, με τους θαμώνες να τους αποθεώνουν.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας την όμορφη μουσική συνάντηση και το θερμό κλίμα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

View this post on Instagram A post shared by Music Box Live (@musicboxlivegr)

Govastiletto.gr – Άντζελα Δημητρίου – Χριστίνα Πολίτη – Γιώργος Μαζωνάκης: Βραδινή έξοδος δίπλα στη θάλασσα