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Μία από τις πιο καθηλωτικές και βαθιά προσωπικές συνεντεύξεις της πορείας του παραχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α Τετ» του Alpha Κύπρου, η οποία θα προβληθεί απόψε (12 Ιούλιου).
Ο δημοφιλής τραγουδιστής άνοιξε την καρδιά του και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την περιπέτεια που βίωσε τον Αύγουστο του 2025, όταν οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» με τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας, αλλά και για τη σοβαρή ρήξη στις σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταγγείλει ανοιχτά πως ο εγκλεισμός του στο Ίδρυμα πραγματοποιήθηκε εντελώς χωρίς τη δική του συναίνεση, τη στιγμή που ο ίδιος υποστήριζε σθεναρά ότι δεν αντιμετώπιζε κανενός είδους ψυχικό νόσημα.
Περιγράφοντας εκείνες τις δραματικές στιγμές, εξομολογήθηκε πώς βίωσε την ξαφνική επίσκεψη των Αρχών στο σπίτι του: «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική».
Παρά τη σοβαρότητα και τη φόρτιση της κατάστασης, ο γνωστός καλλιτέχνης περιέγραψε με μια δόση χιούμορ, αλλά και έκδηλη συγκίνηση, τις πρώτες ώρες της παραμονής του στο ψυχιατρικό θεραπευτήριο.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ψυχραιμία, λέγοντας: «Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολα, μπορώ να σου πω. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Επίσης, αν σε δουν κάποιοι εκεί, λένε: “Α, εντάξει, μια χαρά είμαστε εμείς. Για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια”».
Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο τραγουδιστής τη στιγμή που η κουβέντα στράφηκε στην οικογένειά του και στην πλήρη διάρρηξη των σχέσεών τους.
Θέλοντας να δείξει μάλιστα πόσο στενά δεμένοι υπήρξαν στο παρελθόν, εξήγησε πως η υπερβολική ή λανθασμένη αγάπη μπορεί να γίνει καταστροφική. «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή, γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι;», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως τόνισε, ένιωθε ότι κανείς δεν τον άκουγε, καθώς ό,τι και αν επιχειρούσε να τους πει, εκείνοι επέμεναν αποκλειστικά στη δική τους πλευρά και στις δικές τους επιθυμίες, γεγονός που τον έκανε να νιώθει ότι χάνει εντελώς τη σταθερότητα στη ζωή του.
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τις στιγμές απόγνωσης, όπου ένιωθε και ο ίδιος ότι λυγίζει, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη ασπίδα και δύναμή του σε αυτόν τον Γολγοθά ήταν η αγάπη και η στήριξη του απλού κόσμου, ο οποίος στάθηκε εμπράκτως στο πλευρό του.
«Εμένα με προστάτεψε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα πως δεν αντέχω άλλο», παραδέχτηκε ο τραγουδιστής με συγκίνηση.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Η εξομολόγηση για τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο