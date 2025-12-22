Την επίσημη απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη στα μέτωπα που έχουν ανοίξει τις τελευταίες ημέρες έδωσε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο κ. Λυκούδης τοποθετήθηκε δημόσια για τη δικαστική διαμάχη με τον επιχειρηματία, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του 21χρονου τραγουδιστή ότι υπήρξε προσπάθεια δωροδοκίας από το περιβάλλον του καλλιτέχνη

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη τόνισε ότι ο τραγουδιστής δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στον επιχειρηματία και ότι το εξώδικο αυτό αποτελεί στοιχείο που επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του καλλιτέχνη περί εκβιασμού.

Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, ο Χαράλαμπος Λυκούδης τον προκάλεσε να βγει δημόσια και να πει ποιοι είναι εκείνοι, που όπως υποστηρίζει, προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία του Γιώργου Μαζωνάκη, είπε ότι είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου που κατηγορείται άδικα αλλά η αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο του δίνει χαρά.

«Η καταγγελία μας περί εκβιασμού, επιβεβαιώθηκε από το εξώδικο που έστειλε ο κύριος Παπαγεωργίου. Μόνο ως αμυντική μπορεί να θεωρηθεί αυτή η κίνηση, με δεδομένο ότι αναγκάζεται να εξηγήσει για ποιο λόγο ζητά χρήματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα, αν τα χρήματα αυτά είναι νόμιμα ή όχι, και αν υπάρχουν παραστατικά το πιο σωστό είναι να απευθυνθεί στα αστικά δικαστήρια και να επιδιώξει την είσπραξη των χρημάτων. Κάθε άλλη ενέργεια παρά τω νόμω, μπορεί να παρεξηγηθεί…

Τόσα χρόνια ποτέ δεν έχω δει να απαιτούνται από έναν καλλιτέχνη τα έξοδα περιπτέρου που έχει κάνει ένας επιχειρηματίας. Είναι πρωτοφανές αυτό… Ο κύριος Μαζωνάκης είχε το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει το κέντρο που θα εργαστεί και τον επιχειρηματία που θα συνεργαστεί… Το μόνο χρέος που αποδέχεται είναι τα έξοδα περιπτέρου. Πράγματι του είχαν πάει 5-6 φορές τσιγάρα, αλλά θα τα πληρώσουμε αυτά…» είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο καταγγέλλοντας συνεχίζει να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και εκτελεί δολοφονία χαρακτήρα. Αν άμεσα δε βγει να κατονομάσει ποιός τον προσέγγισε και τι του έταξε, θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και θα είναι κατ’ εξακολούθηση ποια η συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον προκαλώ δημόσια να βγει σήμερα και να πει ποιος του έταξε και τι του είπε…

Προφανώς έχουμε στοιχεία που συνδέουν τον καταγγέλλοντα με τον επιχειρηματία… Θα είναι όλα στην ολοκληρωμένη μήνυση που θα κατατεθεί…Έχω δεχτεί μηνύματα από όλους τους επιχειρηματίες που είναι στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη… Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν οφείλει σε κανέναν…

Είναι κύριος σε όλες τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις… Στο κομμάτι της παρενόχλησης δεν υπάρχει καμία παραδοχή από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό για το οποίο κατηγορείται, επειδή είδα και μια εκπομπή με κλάματα, είναι ότι πρότεινε σε έναν ενήλικα να συνευρεθούν μετά το πέρας της εργασίας στο σπίτι του και ότι είπε τη φράση “δε θα αγαπηθούμε;”. Αυτό είναι όλο…» πρόσθεσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης και κατέληξε:

«Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, όπως ο ίδιος αναφέρει, παρόλο που δεν ενέδωσε σε αυτές τις προτάσεις, η καριέρα του ουδόλως επηρεάστηκε… Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο… Ο κύριος Μαζωνάκης είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος αλλά και δυναμικός. Θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία. Έχει τη ψυχολογία ενός ανθρώπου που τον κατηγορούν άδικα… Η αγάπη του κόσμου και η συμπαράσταση είναι συντριπτική. Αυτό του δίνει χαρά και δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα του».

